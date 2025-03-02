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34-летний Гюндоган в шаге от продления контракта с «Сити» до 2026 года — Скира

34-летний Гюндоган в шаге от продления контракта с «Сити» до 2026 года — Скира
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34-летний полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган близок к пролонгации трудового соглашения с «горожанами» до 2026 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующий контракт немецкого футболиста рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» минувшим летом, проведя прошлый сезон в составе «Барселоны». До перехода в каталонский клуб полузащитник играл за «горожан» с 2016 года. В составе английского клуба Гюндоган принял участие в 342 матчах во всех турнирах, в которых отметился 62 голами и 38 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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