«Арсенал» готов побороться с «МЮ» за Осимхена и может заплатить € 75 млн за игрока — SD

«Арсенал» намерен составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за 26-летнего нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу для Sports Digitale.

По информации источника, «канониры» сделали подписание нового нападающего одним из приоритетов на летнее трансферное окно. Подчёркивается, что в контракте нигерийского футболиста есть сумма отступных в размере € 75 млн.

В нынешнем сезоне Осимхен выступает в составе «Галатасарая» на правах аренды. Его действующее трудовое соглашение с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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