Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» готов побороться с «МЮ» за Осимхена и может заплатить € 75 млн за игрока — SD

«Арсенал» готов побороться с «МЮ» за Осимхена и может заплатить € 75 млн за игрока — SD
Комментарии

«Арсенал» намерен составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за 26-летнего нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу для Sports Digitale.

По информации источника, «канониры» сделали подписание нового нападающего одним из приоритетов на летнее трансферное окно. Подчёркивается, что в контракте нигерийского футболиста есть сумма отступных в размере € 75 млн.

В нынешнем сезоне Осимхен выступает в составе «Галатасарая» на правах аренды. Его действующее трудовое соглашение с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Виктор Осимхен Подробнее
Материалы по теме
«МЮ» готов включить Хойлунда в сделку по Осимхену и доплатить € 40 млн — Calciomercato

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android