Аршавин: первая ассоциация с голосом Орлова — не «Зенит», а чемпионат Италии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, с чем у него ассоциируется голос известного российского комментатора и журналиста Геннадия Орлова, которому сегодня, 2 марта, исполнилось 80 лет.

«Его голос и комментарии — это было нечто особенное. Понятно, что они ассоциировались с футболом, прежде всего итальянским. Тогда на Пятом канале, он назывался «Петербург», Геннадий Сергеевич комментировал матчи Серии А. Я тогда болел за «Милан», и помню это. Именно с чемпионатом Италии у меня первая ассоциация с голосом Орлова, не с «Зенитом», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.