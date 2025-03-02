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Борис Рапопорт: высказывания Орлова порою не нравились руководителям «Зенита»

Борис Рапопорт: высказывания Орлова порою не нравились руководителям «Зенита»
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Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался об известном российском комментаторе и журналисте Геннадии Орлове, которому сегодня, 2 марта, исполнилось 80 лет.

«Орлов досконально разбирается в футболе. Он сам играл и не понаслышке всё знает. У него есть своё мнение, и он не боится его высказывать. Геннадий ни под кого не подлаживается и говорит то, что есть. В этом его уникальность.

Высказывания Орлова порою не нравились не только московским специалистам, но и руководителям «Зенита». Его даже отодвигали от работы на матчах команды. Но это его точка зрения, с которой можно соглашаться или не соглашаться. Это его отличительная черта.

Не хватает сейчас таких на телевидении. Большинство нынешних комментаторов не играли в футбол, а по книжкам его постичь очень сложно. Если Костя Генич сам был футболистом, это сразу видно. Но в плане ведения репортажа с Орловым сегодня некого сравнить», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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