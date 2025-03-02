Михаил Боярский: Орлов — патриот Петербурга, символ нашего футбольного мира

Известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский назвал российского комментатора и журналиста Геннадия Орлова символом нашего футбольного мира и звездой петербургского комментаторского искусства. Напомним, сегодня, 2 марта, Орлову исполнилось 80 лет.

«Геннадий Сергеевич — один из лучших футбольных комментаторов. Помимо этого — замечательный ведущий телевизионных программ. Очень открытый, искренний человек. Специалист, профессионал — ведь он и сам в юности играл. Поэтому со знанием дела разбирает игру, плюсы и минусы футболистов.

У него замечательная жена, чудесная семья. Он театрал, знает всех артистов и очень часто посещает спектакли. Орлов является душой не только «Зенита», но и команды актёров. Когда мы играли друг с другом, он с удовольствием комментировал наши матчи, и делал это очень профессионально. С Орловым на стадионе совершенно другая атмосфера. А ещё он патриот нашего города. Символ нашего футбольного мира. Пожалуй, после Набутова это следующая звезда петербургского комментаторского искусства», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.