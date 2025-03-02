Стрепетов: Орлов — комментатор №1 в Петербурге. Молодым стоит у него поучиться

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов высказался об известном российском комментаторе и журналисте Геннадии Орлове, которому сегодня, 2 марта, исполнилось 80 лет.

«В репортажах Орлов всегда горел игрой. Если старший Набутов был словно с болельщиками, поднимал эту лавину, то Геннадий Сергеевич будто проживал с командами происходящее на поле. У нас как-то зашёл разговор про тренерские лицензии. И я ему сказал: «За репортаж из Лондона с финального матча по волейболу Россия — Бразилия я вам сразу даю категорию PRO». Орлов профессионально знает все виды спорта, особенно командные.

А после того финала золотую медаль можно было вручать не только волейболистам и бригаде тренера Алекно, но и комментатору. Бывает, слушаешь репортаж и засыпаешь, а Орлов, уверен, не дал ни одному болельщику отойти от телеэкрана. Он был и остаётся в нашем городе комментатором №1. Я равных ему в Петербурге не вижу.

У нас сейчас пошёл захлёст негатива: все ругаются, больше лайков. У журналистов стало модно задавать острые, провокационные вопросы тренерам. Он только сошёл с электрического стула — скамейки, а его пытаются уколоть, обидеть. Да не надо его обижать — он следующий матч выиграет.

Геннадий Сергеевич никогда себе такого не позволяет. У него все вопросы профессиональные, по делу — приятно отвечать. Что бы про него ни говорили, он мэтр своего дела. Молодым комментаторам было бы полезно поработать вместе с ним, послушать, поучиться.

Да, он может быть жёстким. Сейчас мода пошла: всё ради того, чтобы понравиться руководству. Геннадий Сергеевич — не «пластилиновый», он будет отстаивать свою точку зрения в любом направлении.

Орлов — живая энциклопедия, золотая спортивная кладовая. Я часто с ним встречаюсь на телевидении, и можете мне поверить: он по-прежнему в большом порядке. У него блестящий анализ матчей. Всегда профессионально расставляет точки над «i».

А в жизни Орлов прекрасный, культурный человек. Он в наш город приехал и гармонично влился в здешнюю спортивную семью. Мы его любим. Он наш, ленинградец», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.