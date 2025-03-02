«Ростов» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. «Динамо» заработало 35 очков после 18 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков за 19 игр.

Самые титулованные футбольные клубы России: