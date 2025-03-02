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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 марта, состоится матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 25 сыгранных матчей «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 54 очка. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 34 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», у которого 56 очков.