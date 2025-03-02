Главный тренер «Бетиса» рассказал, за счёт чего команда добилась победы над «Реалом»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (2:1) в матче 26-го тура испанской Ла Лиги.

«Очень доволен, но не только из-за победы, а потому что команда осталась верна своему стилю. Мы вышли за победой, создали больше моментов, и меня очень радует характер и работа команды.

В первые 15 минут мы хорошо перекрывали зоны, но не шли в отбор, слишком быстро теряли мяч. С этого момента игра стала нашей. Оба опорных полузащитника провели отличный матч. К сожалению, у нас на этой позиции не хватает игроков, но команда оставалась крепкой во всех линиях.

Замена Мбаппе? Но я же не Карло [Анчелотти] и не могу залезть к нему в голову. Я видел «Бетис», который стремился показать свою игру, а не только результат. Первые 15 минут были равными, но затем, считаю, мы превзошли «Реал» и заслуженно победили», — приводит слова Пеллегрини Marca.

После 26 сыгранных встреч «Бетис» располагается на шестом месте в таблице чемпионата Испании. Команда набрала 38 очков.