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Видеообзор матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА

Видеообзор матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА
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Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону, Россия). Итоговый результат — 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на канале ФК «Зенит» в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 19 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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