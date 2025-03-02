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«Это была такая бразильская разборка». Гаич — о потасовке Нино и Мойзеса после матча РПЛ

«Это была такая бразильская разборка». Гаич — о потасовке Нино и Мойзеса после матча РПЛ
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Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о потасовке, произошедшей между его одноклубником Мойзесом и футболистом «Зенита» Нино после очного матча команд в 19-м туре Российской Премьер-Лиги (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

— Что за потасовка была после матча?
— Я не знаю. Это была такая бразильская разборка. Я ничего не понимал. Но в футболе такое бывает, — заявил Гаич «Матч ТВ».

Стычка между Мойзесом и Нино произошла после финального свистка. Одноклубникам футболистов удалось развести игроков в разные стороны.

После 19 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 40 очков и на текущий момент располагается на второй строчке. ЦСКА набрал 32 очка и занимает шестое место.

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