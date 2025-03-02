«После перерыва добавили в страсти». Тренер «Пари НН» Гончаренко — о победе над «Акроном»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Нижегородская команда одержала победу со счётом 2:1.
«В первом тайме мы играли более раскрепощённо. После перерыва добавили в страсти. С учётом этого, а также того, что мы создавали моменты, заслужили эту победу. Понятно, что в какой-то момент были «качели». Когда мы ведём в счёте, то начинаем играть с опаской и прижимаемся к воротам. В этих моментах хотелось бы, чтобы мы продолжали контролировать игру. Хорошо себя проявили наши новички. Никита Медведев спас в нужный момент. В целом хорошо сыграла вся команда», — приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.
После 19 туров «Пари НН» располагается на 11-й строчке. Команда заработала 19 очков.
- 2 марта 2025
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