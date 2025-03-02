Защитник «Зенита» Дркушич высказался о своей игре в полузащите в матче с ЦСКА

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич поделился мнением об игре на позиции опорного полузащитника в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0). Словенский футболист провёл на поле 83 минуты.

«В матче с ЦСКА я вышел на позиции опорника, но в этом нет ничего особенного. В своем первом интервью клубу я сказал, что буду играть там, где меня поставит тренер. Считаю себя универсальным футболистом: могу сыграть и центрального защитника, и опорника, и на правом фланге выйти — мне без разницы», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 19 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 40 очков и на текущий момент располагается на второй строчке. ЦСКА набрал 32 очка и занимает шестое место.

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