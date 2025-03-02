Игроку «Кристал Пэлас» наложили 25 швов на ухо после удара ногой от вратаря «Миллуолла»

Форвард «Кристал Пэлас» и сборной Франции Жан‑Филипп Матета выписан из больницы. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

В матче 1/8 финала Кубка Англии сезона-2024/2025 с «Миллуоллом» (3:1) голкипер соперника вышел из штрафной, чтобы перехватить заброс. В прыжке он попал ногой по мячу, но в следующее мгновение ударил Матета в голову. Вратарь получил красную карточку, а нападающему потребовалась кислородная маска. С поля его уносили на носилках, после чего игрок был экстренно отправлен в больницу. Ему наложили 25 швов на ухо, после чего врачи приняли решение отпустить его домой.

«Теперь в течение следующих дней он будет отдыхать и восстанавливаться, а за его состоянием будет следить наш клубный врач. Выражаем благодарность медицинскому персоналу стадиона «Селхерст Парк» и больницы за их помощь и профессионализм, а также за все пожелания и поддержку, которые получили Джей Пи и клуб», — говорится в заявлении «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне Матета сыграл за «Кристал Пэлас» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.