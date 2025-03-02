«Химки» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 16 очков за 18 матчей. «Факел» заработал 14 очков после 18 игр и располагается на 15-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар» с 40 очками после 19 встреч. На втором месте с аналогичным количеством очков находится «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.