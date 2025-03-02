«Благодарен, что клуб купил Хусанова». Гвардиола сообщил, что Аке выбыл на долгий срок
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что центральный защитник Натан Аке, получивший повреждение в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Плимут Аргайл» (3:1), выбыл на продолжительный срок.
Кубок Англии . 1/8 финала
01 марта 2025, суббота. 20:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Плимут Аргайл
Плимут
0:1 Таловеров – 38' 1:1 О'Райли – 45+1' 2:1 О'Райли – 76' 3:1 Де Брёйне – 90'
«Теперь у нас снова нет центрального защитника на долгое время. Мы будем скучать по Натану.
Я так благодарен клубу за то, что он купил Хусанова и Витора [Рейса], иначе у нас не было бы шансов попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон и побороться за Кубок Англии. Это было бы невозможно! У нас остался бы только Диаш», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Ранее на продолжительный срок из-за травм у «горожан» выбыли защитники Джон Стоунз и Мануэль Аканджи.
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