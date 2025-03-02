Дмитрий Скопинцев: в ресторанах стало всё дороже, на хотелки мне надо 200-300 тыс. рублей

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о росте цен в России.

— Когда Комличенко говорит про дорогие помидоры, какая у вас реакция?

— Может, он не подумал или резко округлил, говоря про тысячу рублей.

— Вы за сколько берёте помидоры?

— Без понятия, я их не беру. Во-первых, нас, футболистов, везде кормят. Да ещё и вкусно! Но цены подросли, это да.

— Вы ощущаете рост цен?

— На бензине чувствую, да. В ресторанах стало всё дороже.

— Сколько вам нужно денег в месяц для жизни в Москве?

— Конкретно на меня, без семьи, чтобы где-нибудь посидеть и правильно питаться, надо 200-300 тыс. рублей. Это на свои хотелки. С семьёй у меня выходит существенно больше. Надо понимать: никто из футболистов, выступающих в РПЛ, не живёт на 50-100 тыс. в месяц.

— Самая необдуманная покупка?

— Покупал супруге Cartier. Продавец мне сказал: «Купите себе тоже, золото не прогорит всё равно». Взял и себе. В итоге походил пару дней, а на браслете этом гвоздики, открыть непросто. Сижу в раздевалке, пора выходить уже на тренировку, пытаюсь в суете снять его, но не получается.

В результате мне пацаны откручивали этот Cartier, больше не носил его ни разу. Сейчас оно ждёт совершеннолетия дочери и стоит уже под миллион. Нет покупки, о которой я жалею, — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Скопинцев сыграл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 3 млн.