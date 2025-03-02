Игрок «Пари НН» Майга высказался о возвращении на поле после разрыва крестообразной связки

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга поделился эмоциями от возвращения на поле после разрыва крестообразной связки. Напомним, 29-летний футболист не выходил на поле с 14 апреля 2024 года.

«Очень рад, что снова играю. Я много работал. Команда меня поддерживала с первого дня! Наконец-то вышел на поле и почувствовал болельщиков», — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 1 марта, полузащитник вышел на 67-й минуте в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1).

После 19 туров «Пари НН» располагается на 11-й строчке. Команда Виктора Гончаренко заработала 19 очков.