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Игрок «Пари НН» Майга высказался о возвращении на поле после разрыва крестообразной связки

Игрок «Пари НН» Майга высказался о возвращении на поле после разрыва крестообразной связки
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга поделился эмоциями от возвращения на поле после разрыва крестообразной связки. Напомним, 29-летний футболист не выходил на поле с 14 апреля 2024 года.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48'     2:0 Кокшаров – 50'     2:1 Дзюба – 70'    

«Очень рад, что снова играю. Я много работал. Команда меня поддерживала с первого дня! Наконец-то вышел на поле и почувствовал болельщиков», — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 1 марта, полузащитник вышел на 67-й минуте в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1).

После 19 туров «Пари НН» располагается на 11-й строчке. Команда Виктора Гончаренко заработала 19 очков.

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