Бывший игрок «Зенита» Рапопорт: за два гола «Карпатам» Орлову дали квартиру

Бывший футболист «Зенита» Борис Рапопорт рассказал историю, как экс-игроку сине-бело-голубых Геннадию Орлову дали квартиру после матча с «Карпатами», в котором он оформил дубль. Сегодня, 2 марта, Орлову исполняется 80 лет.

«Мы познакомились очень давно, в марте 1968 года. Я к тому времени четыре или пять лет играл в ленинградском «Динамо». Мы уезжали на сбор в Гагру, причём не самолётом, а поездом. Прямо на вокзал к нам и пришёл новый человек — Гена Орлов. Позже я узнал его историю. Он был воспитанником харьковского футбола, привлекался в юношескую сборную СССР, а первый раз в Ленинград приезжал в «Зенит». Но там Орлов пробыл недолго, полсезона или сезон, и вернулся в «Металлист». А супруга Наталья, актриса театра имени Комиссаржевской, осталась в Ленинграде. Спустя год он вернулся, пришёл на «Динамо», но не в команду мастеров, а в заводскую. Там его посмотрели и сказали нашему тренеру Геннадию Борисовичу Бондаренко: «Ну куда ему первенство города — он игрок другого уровня». И Бондаренко взял его на сбор.

Он был очень одарённым, талантливым, умным футболистом, с хорошим ударом. Немножко ему мешал лишний вес — всё время Гена с ним боролся: это я не ем, это не ем. У нас был очень сильный подбор футболистов, и тем не менее Орлов выдержал конкуренцию и заиграл. Я был свидетелем одной интересной ситуации с его участием. В начале мая мы играли в Ленинграде на стадионе имени Ленина (сейчас это «Петровский») с львовскими «Карпатами». Мы 2:0 выиграли, и оба мяча забил Гена. После игры к нам в раздевалку пришёл с поздравлениями генерал. «Динамо» же было командой МВД. А Бондаренко тогда приболел, и за главного остался его помощник Алексей Михайлович Колобов. Генерал и спрашивает у него: «А где игрок, который забил два мяча?» Колобов показал на него и говорит: «Геннадий Орлов. Парень приезжий, живёт с женой-актрисой в маневренном фонде около стадиона «Динамо».

Это было временное жильё для иногородних. Коридорная система, крысы бегали…

Генерал обернулся к помощнику: «Дать ему квартиру». Я не поверил своим ушам! В «Динамо» за три-четыре месяца нереально было получить жильё. А Орлову выделили однушку в Купчино! И он довольно долго там жил, по соседству со мной. Получилось так, что за два гола заработал квартиру.

Когда команда по три дня сидела на предыгровых карантинах за городом, мы с Геной в одной комнате жили. Он параллельно учился в харьковском университете и всё время на этих заездах сидел за книгами. Мы идём гулять, а он занимается», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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