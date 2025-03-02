Игрок «Динамо» Скопинцев: в «Гавр» за € 700 тыс. без вычета налогов не пошёл бы

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, согласился бы он перейти в «Гавр» на зарплату € 700 тыс.

— Если на вас выйдет условный «Гавр» и даст вам € 700 тыс., согласитесь?

— С налогами, получается, около € 400 тыс. будет выходить? Не пошёл бы.

— Сколько должны платить минимум?

— Для клуба типа «Гавра» или «Монпелье» — € 700 тыс. чистыми, — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Скопинцев сыграл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 3 млн.