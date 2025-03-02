Михаил Боярский объяснил секрет популярности комментатора Геннадия Орлова

Известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, в чём заключается секрет популярности комментатора и журналиста Геннадия Орлова, которому сегодня, 2 марта, исполняется 80 лет.

«Во-первых, у него специфический, очень приятный тембр голоса, который легко узнать среди сотен других. Он интеллигентный человек, настоящий петербуржец, речь которого изящна, аккуратна и деликатна. Комментарий такого мастера придаёт игре особый колорит», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 19 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 40 очков и на текущий момент располагается на второй строчке.

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