Аморим — о своей работе в «МЮ»: иногда, чтобы расти, нужно пройти через трудности
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим перед матчем 1/8 Кубка Англии с «Фулхэмом» рассказал, как на него повлиял опыт работы в клубе.
Кубок Англии . 1/8 финала
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Стал ли я лучше? Трудно сказать. Мы не выигрываем, и я не чувствую, что стал лучшим тренером. Я провёл здесь три месяца и уже пережил много всего за это время.
Иногда, чтобы расти, нужно пройти через трудности, поэтому могу сказать, что в этом плане я стал более испытанным тренером», – приводит слова Аморима The Guardian.
40-летний португальский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Ранее Аморим занимал пост главного тренера лиссабонского «Спортинга».
Материалы по теме
Комментарии
- 2 марта 2025
-
11:37
-
11:31
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:24
-
11:17
-
11:15
-
11:11
-
11:10
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:46
-
10:45
-
10:40
-
10:34
-
10:30
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:19
-
10:15
-
10:15
-
10:14
-
10:09
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:45
-
09:41
-
09:35