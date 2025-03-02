Аморим — о своей работе в «МЮ»: иногда, чтобы расти, нужно пройти через трудности

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим перед матчем 1/8 Кубка Англии с «Фулхэмом» рассказал, как на него повлиял опыт работы в клубе.

«Стал ли я лучше? Трудно сказать. Мы не выигрываем, и я не чувствую, что стал лучшим тренером. Я провёл здесь три месяца и уже пережил много всего за это время.

Иногда, чтобы расти, нужно пройти через трудности, поэтому могу сказать, что в этом плане я стал более испытанным тренером», – приводит слова Аморима The Guardian.

40-летний португальский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Ранее Аморим занимал пост главного тренера лиссабонского «Спортинга».