Молодёжные сборные России и Колумбии могут провести товарищеский матч в марте

Президент Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурун высказался о возможном товарищеском матче с национальной командой России.

— Возможен ли ещё товарищеский матч сборных России и Колумбии в этом году?

— Нет, у нас запланированы другие соперники. Но мы с РФС ведём переговоры по товарищескому матчу наших молодёжных сборных. Эта игра может пройти в этом месяце в ближайшую паузу в Колумбии на стадионе в Кали. Мы близки к соглашению, — приводит слова Хесуруна Sport24.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.