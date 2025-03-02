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Кобелев: «Зенит» без Вендела не чемпионская команда

Кобелев: «Зенит» без Вендела не чемпионская команда
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (0:0). В этой игре в составе сине-бело-голубых отсутствовал полузащитник Вендел.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Несмотря на то что это была первая игра после возобновления чемпионата, качество футбола впечатлило. Хорошие скорости, много борьбы, классные передачи и моменты. По тем или иным причинам ни «Зенит», ни ЦСКА не забили. Но игра было интересной.

В первом тайме получше выглядел ЦСКА, но здесь надо сказать о Венделе. Без него «Зенит» тоже хорошая команда, но не чемпионская. Много борьбы, но мало мысли. Луис Энрике тоже не сыграл. Поэтому плюс-минус равная игра», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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