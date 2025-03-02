«Спартак» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский «Спартак» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.