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«Спартак» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ начнётся в 16:30

«Спартак» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский «Спартак» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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