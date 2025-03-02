24-летний Винисиус провёл 300-й матч в составе «Реала»

Матч 26-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (1:2) стал 300-м для крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в составе мадридского «Реала».

Бразильский футболист выступает за «сливочных» с лета 2018 года. За 300 матчей во всех турнирах 24-летний Винисиус забил 102 гола и сделал 76 результативных передач. Вместе с «Реалом» нападающий дважды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз побеждал в Суперкубке Испании.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: