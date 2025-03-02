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24-летний Винисиус провёл 300-й матч в составе «Реала»

24-летний Винисиус провёл 300-й матч в составе «Реала»
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Матч 26-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (1:2) стал 300-м для крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в составе мадридского «Реала».

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Диас – 10'     1:1 Кардозо – 34'     2:1 Иско – 54'    

Бразильский футболист выступает за «сливочных» с лета 2018 года. За 300 матчей во всех турнирах 24-летний Винисиус забил 102 гола и сделал 76 результативных передач. Вместе с «Реалом» нападающий дважды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз побеждал в Суперкубке Испании.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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