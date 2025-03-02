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Новичок «Акрона» Неделчяру рассказал, как изменился российский футбол за пять лет

Новичок «Акрона» Неделчяру рассказал, как изменился российский футбол за пять лет
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Защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Румынии Йонуц Неделчяру рассказал про изменения в российском футболе за последние пять лет. С 2018 по 2020 год Неделчяру выступал за «Уфу».

— Как изменился российский футбол за 5 лет твоего отсутствия в нём?
— Мне нужно ещё сыграть какое-то количество матчей. В шутку могу сказать, что поля стали хуже, чем были. Тем не менее мне нужно ещё осмотреться. Лига осталась такой же сильной, — сказал Неделчяру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 750 тыс.

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