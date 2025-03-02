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Андрей Аршавин рассказал, в чём уникальность комментатора Геннадия Орлова

Андрей Аршавин рассказал, в чём уникальность комментатора Геннадия Орлова
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, в чём уникальность известного российского комментатора и журналиста Геннадия Орлова, которому сегодня, 2 марта, исполнилось 80 лет.

— Чем крут комментатор Орлов?
— Чем он крут? Он отличается от всех! Тембром голоса, русским языком, речевыми оборотами, погружением в футбол в целом. Он недалёк от футбола как специалист и понимает все тонкости и нюансы игры, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 19 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 40 очков и на текущий момент располагается на второй строчке.

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