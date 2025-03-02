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Игрок «Пари НН» Весино: надеюсь, скоро будет возможность бороться за еврокубки

Игрок «Пари НН» Весино: надеюсь, скоро будет возможность бороться за еврокубки
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Новоиспечённый нападающий «Пари НН» Тьяго Весино рассказал, что он знал о чемпионате России перед переходом в нижегородский клуб. Уругвайский футболист перешёл в «Пари НН» на правах аренды из «Велес Сарсфилд».

— Что ты знал о России, когда узнал о предложении от «Пари НН»?
— Знал, что здесь хороший чемпионат, потому что тут раньше играли многие уругвайцы в разных командах. Ещё знал по выступлению российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы. К сожалению, сейчас нет такой возможности. Но надеемся, скоро она появится и мы сами будем готовы бороться за места, чтобы попасть в еврокубки», — сказал Весино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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