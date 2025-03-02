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Михаил Боярский рассказал, как познакомился с комментатором Орловым

Михаил Боярский рассказал, как познакомился с комментатором Орловым
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Известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский вспомнил, как познакомился с комментатором и журналистом Геннадием Орловым, которому сегодня, 2 марта, исполняется 80 лет.

«Он часто приходил в театр Комиссаржевской, где познакомился со своей будущей супругой — Натальей. Там же работал мой отец. Однажды нас представили друг другу. Орлов уже был известным комментатором. Я был очень горд познакомиться с таким знаменитым человеком.

Потом довольно часто пересекались в поездках, потому что Геннадий Сергеевич нередко вёл выступления эстрадных артистов. После них мы обычно играли в футбол, а он комментировал наши матчи. У нас всё было дисциплинированно, а Орлов человек непьющий и некурящий. Поэтому никаких казусов не было.

Однажды мы отдыхали вместе на Мальдивах с супругами. Хорошо проводили время: купались, загорали, делились впечатлениями о футболе. Нам было приятно отдыхать вместе», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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