Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев: Дзюба — лучший нападающий десятилетия. Вопросов нет

Ловчев: Дзюба — лучший нападающий десятилетия. Вопросов нет
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу лучшим форвардом России за последние десять лет.

«Дзюба — лучший нападающий десятилетия. Вопросов нет. И заметная фигура. Как бы кто к нему ни относился, он фигура в футболе. Он не только забивает. Дзюба не жлоб, он раздаёт мячи партнёрам. Готов играть в подыгрыше, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В субботу, 1 марта, Дзюба забил гол в матче 19-го тура чемпионата России с «Пари НН» (2:1), который стал для него 233-м в карьере. Таким образом, 36-летний нападающий догнал бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48'     2:0 Кокшаров – 50'     2:1 Дзюба – 70'    
Материалы по теме
Артём Дзюба обратился к болельщикам «Акрона» после поражения от «Пари НН»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android