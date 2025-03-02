Ловчев: Дзюба — лучший нападающий десятилетия. Вопросов нет
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу лучшим форвардом России за последние десять лет.
«Дзюба — лучший нападающий десятилетия. Вопросов нет. И заметная фигура. Как бы кто к нему ни относился, он фигура в футболе. Он не только забивает. Дзюба не жлоб, он раздаёт мячи партнёрам. Готов играть в подыгрыше, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
В субботу, 1 марта, Дзюба забил гол в матче 19-го тура чемпионата России с «Пари НН» (2:1), который стал для него 233-м в карьере. Таким образом, 36-летний нападающий догнал бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48' 2:0 Кокшаров – 50' 2:1 Дзюба – 70'
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