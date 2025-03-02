Ловчев: Дзюба — лучший нападающий десятилетия. Вопросов нет

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу лучшим форвардом России за последние десять лет.

«Дзюба — лучший нападающий десятилетия. Вопросов нет. И заметная фигура. Как бы кто к нему ни относился, он фигура в футболе. Он не только забивает. Дзюба не жлоб, он раздаёт мячи партнёрам. Готов играть в подыгрыше, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В субботу, 1 марта, Дзюба забил гол в матче 19-го тура чемпионата России с «Пари НН» (2:1), который стал для него 233-м в карьере. Таким образом, 36-летний нападающий догнал бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

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