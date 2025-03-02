Георгий Джикия: возраст — всего лишь цифра, и мне пока рано в преподаватели

Бывший защитник московского «Спартака», ныне выступающий за подмосковные «Химки», Георгий Джикия рассказал о работе с клубом на зимних сборах, а также заявил, что планирует играть в футбол на протяжении долгого времени.

— Первое твоё межсезонье в «Химках». Общие впечатления?

— Вышло так, что летом остался без сборов, поэтому очень хотел провести зимнюю подготовку вместе с командой. Этим мы в Турции и занимались. Полезная работа, хорошие спарринги. Получил то, чего мне лично не хватало в прошлом году. Остальное покажут игры сезона, пока всё идет по плану.

— Что было самым трудным в Турции?

— Трудным — неточное слово. Была хорошая подготовка, заложена необходимая база. На начальном этапе больше внимания уделяли бегу и физическим кондициям. В целом классические сборы, нормальные тренировки с мячом и без. Отталкиваясь от предыдущего опыта, а он не такой уж маленький, особых трудностей выделить не могу. Планомерная стабильная работа.

— Есть что-то, чему ты научился в «Химках»? Или больше учил других? Например, личным примером.

— В команде есть тренер, чтобы нас учить. Молодые, конечно, подходят, спрашивают, получают советы. А так, чтобы целенаправленно кого-то поучать, — не моя история. Возраст — всего лишь цифра, и мне пока рано в преподаватели. Планирую долго играть в футбол, узнавать что-то новое и развиваться.

— Первая весенняя игра — против «Факела». Следил зимой за нашим соперником?

— Знаю «Факел» неплохо, там играют несколько знакомых парней, крепко дружим с Александром Самедовым, который работает в клубе. Действительно важная игра, которая может на многое повлиять. Первая после сборов, с прямым конкурентом за место в таблице. Есть шанс сделать хороший задел и дальше двигаться к своей цели, — приводит слова Джикии пресс-служба «Химок».

В нынешнем сезоне Джикия сыграл за «Химки» восемь матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.