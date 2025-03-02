Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» проявляет интерес к вратарю АПЛ — Mirror

«Бавария» проявляет интерес к вратарю АПЛ — Mirror
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани заинтересован в приобретении вратаря «Брайтона» и сборной Нидерландов Барта Вербрюггена. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, Компани большой поклонник 22-летнего голкипера, с которым уже работал в «Андерлехте». Отмечается, что бельгийский специалист видит Вербрюггена в качестве преемника 38-летнего Мануэля Нойера, контракт которого истекает летом 2026 года. Подчёркивается, что этот трансфер может обойтись «Баварии» в £ 50 млн.

В текущем сезоне Барт Вербрюгген принял участие в 27 матчах за «Брайтон» во всех турнирах, пропустил 39 мячей и провёл семь игр «на ноль».

Материалы по теме
Йозуа Киммих может перейти в «ПСЖ» после срыва переговоров о новом контракта с «Баварией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android