«Бавария» проявляет интерес к вратарю АПЛ — Mirror

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани заинтересован в приобретении вратаря «Брайтона» и сборной Нидерландов Барта Вербрюггена. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, Компани большой поклонник 22-летнего голкипера, с которым уже работал в «Андерлехте». Отмечается, что бельгийский специалист видит Вербрюггена в качестве преемника 38-летнего Мануэля Нойера, контракт которого истекает летом 2026 года. Подчёркивается, что этот трансфер может обойтись «Баварии» в £ 50 млн.

В текущем сезоне Барт Вербрюгген принял участие в 27 матчах за «Брайтон» во всех турнирах, пропустил 39 мячей и провёл семь игр «на ноль».