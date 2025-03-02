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Гаич объяснил, почему он рад переходу Зделара из ЦСКА в «Зенит»

Гаич объяснил, почему он рад переходу Зделара из ЦСКА в «Зенит»
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Защитник ЦСКА Милан Гаич рассказал о своей реакции на переход соотечественника Саши Зделара из московского клуба в «Зенит».

«Как отреагировал на уход Зделара? Мы хорошо общаемся. Я рад за него, потому что он доволен тем, что перешёл в «Зенит», — приводит слова Гаича ТАСС.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Зделара из ЦСКА 21 февраля. В субботу, 1 марта, прошёл матч 19-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» встретился с красно-синими (0:0). В этой игре 29-летний футболист дебютировал в составе санкт-петербургского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

Зделар играл за ЦСКА с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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