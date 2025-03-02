Андрей Аршавин: мне незачем было обижаться на комментарии Орлова

Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об известном российском комментаторе и журналисте Геннадии Орлове, которому сегодня, 2 марта, исполнилось 80 лет.

«Мне незачем было на него обижаться. Он больше говорил обо мне позитивного, чем негативного. Я в принципе на комментаторов не обижался. Естественно, его высказывания и коверкание фамилий в обиходе всплывали. Какую-то особенную шутку не вспомню.

Но в поездках над ним не подшучивали — Орлов пользовался авторитетом в глазах всех футболистов, в частности в моих. Он мог что-то сказать по-футбольному, дать какие-то советы. Уже потом мы стали встречаться на празднованиях дней рождений, юбилеев наших общих друзей и знакомых. У нас достаточно тёплые отношения», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.