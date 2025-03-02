Стала известна позиция 33-летнего Де Брёйне относительно своего будущего в «Ман Сити»

33-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне готов играть менее значимую роль в команде ради того, чтобы остаться в клубе, контракт с которым у него заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, для бельгийского футболиста важно продолжить карьеру в «Манчестер Сити», поскольку он хочет оставаться на виду и поехать на чемпионат мира 2026 года в составе национальной команды. Полузащитник считает, что он по-прежнему способен приносить пользу команде. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола также рассчитывает на Де Брёйне.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола: