Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция 33-летнего Де Брёйне относительно своего будущего в «Ман Сити»

Стала известна позиция 33-летнего Де Брёйне относительно своего будущего в «Ман Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне готов играть менее значимую роль в команде ради того, чтобы остаться в клубе, контракт с которым у него заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, для бельгийского футболиста важно продолжить карьеру в «Манчестер Сити», поскольку он хочет оставаться на виду и поехать на чемпионат мира 2026 года в составе национальной команды. Полузащитник считает, что он по-прежнему способен приносить пользу команде. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола также рассчитывает на Де Брёйне.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.

Кевин Де Брёйне Подробнее
Материалы по теме
Гвардиола ответил на вопрос о будущем 33-летнего Де Брёйне в «Ман Сити»

Де Брёйне преподали урок уличного футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android