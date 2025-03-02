Михаил Боярский: Орлов часто пускал меня к себе в кабину на «Петровском»

Актёр театра и кино, болельщик санкт-петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался об известном российском комментаторе и журналисте Геннадии Орлове, которому сегодня, 2 марта, исполнилось 80 лет.

«Мы часто встречались на матчах «Зенита». Сейчас стадион у нас большой, и встретиться там довольно сложно, а на «Петровском» мы регулярно виделись и были очень рады друг другу. Сравниться с ним в анализе и знании игры и футболистов никто не может.

И уж тем более я. Это профессионал, который знает о футболе всё. Одного памятного репортажа у меня нет, но он меня часто пускал к себе в кабину на «Петровском».

Я приходил к нему с трибуны и садился рядом на стул, чтобы одновременно смотреть футбол и слушать его замечательный профессиональный комментарий. Я очень гордился, что Геннадий Сергеевич допускает меня в святая святых футбольных событий», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.