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Расписание матчей Первой лиги 2 марта

Расписание матчей Первой лиги 2 марта
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Сегодня, 2 марта, в 22-м туре Мелбет Первой лиги состоятся четыре матча. Предлагаем ознакомиться с расписанием всех встреч, которые пройдут 2 марта.

Расписание матчей 22-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, 2 марта (воскресенье):

  • 14:00 мск. «Чайка» — «Уфа»;
  • 18:00 мск. «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»;
  • 19:00 мск. «Балтика» — «Шинник»;
  • 19:30 мск. «Родина» — «Тюмень».

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Балтика», на счету которой 45 очков после 21 матча. На втором месте идёт московское «Торпедо» с 43 очками в 22 встречах. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются «Черноморец» с 39 очками и «Урал» (37 очков).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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