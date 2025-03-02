Расписание матчей Первой лиги 2 марта

Сегодня, 2 марта, в 22-м туре Мелбет Первой лиги состоятся четыре матча. Предлагаем ознакомиться с расписанием всех встреч, которые пройдут 2 марта.

Расписание матчей 22-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, 2 марта (воскресенье):

14:00 мск. «Чайка» — «Уфа»;

18:00 мск. «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»;

19:00 мск. «Балтика» — «Шинник»;

19:30 мск. «Родина» — «Тюмень».

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Балтика», на счету которой 45 очков после 21 матча. На втором месте идёт московское «Торпедо» с 43 очками в 22 встречах. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются «Черноморец» с 39 очками и «Урал» (37 очков).

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