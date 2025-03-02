Симеоне высказался о возвращении «Атлетико» на первое место в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал возвращение команды на первое место в турнирной таблице Ла Лиги после победы над «Атлетиком» Бильбао (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

«Первое место? Важно то, как закончится сезон. Мы проходим долгий путь, на котором возникает множество ситуаций, и команда пытается разрешить их наилучшим образом. Мы стараемся быть командой и расти», — приводит слова Симеоне Marca.

После 26 туров этого матча «Атлетико» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании с 56 очками. На втором месте располагается «Барселона», у которой 54 очка и одна игра в запасе. Третьим идёт мадридский «Реал» с аналогичным количеством очков после 26 матчей.