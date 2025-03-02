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Агент игрока «Зенита» Сантоса: для Дугласа будет честью вызов в сборную Бразилии

Агент игрока «Зенита» Сантоса: для Дугласа будет честью вызов в сборную Бразилии
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Агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, отреагировал на включение 30-летнего футболиста в расширенный состав сборной Бразилии на игры отборочного турнира к чемпионату мира — 2026.

«Дуглас — бразильский спортсмен, и, как для всех бразильских спортсменов, для него будет честью вызов в сборную Бразилии», — приводит слова Фрейтаса «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, в минувшем году Сантос получил российский паспорт.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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