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Кобелев: у «Зенита» нет преимущества перед остальными, за титул борются четыре команды

Кобелев: у «Зенита» нет преимущества перед остальными, за титул борются четыре команды
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что «Зенит» не обладает большим преимуществом перед другими клубами, претендующими на чемпионство.

«Мы почему-то всё время говорим про «Зенит». В декабре, когда команды ушли на зимний перерыв, было сразу четыре претендента на чемпионство. Практика и футбол показывает нам, что не всё так однозначно. «Зенит» и «Краснодар» играют вничью, и теперь «Спартак» и «Динамо» при положительных результатах оказываются в практически равных условиях. С моей точки зрения, для чемпионата это очень хорошо. Большого преимущества «Зенита» перед ещё тремя-четырьмя клубами нет. Поэтому этот сезон, как и прошлый, в концовке будет очень насыщенным и неожиданным», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 19 матчей РПЛ «Зенит» с 40 очками занимает второе место. На первой строчке находится «Краснодар», который также набрал 40 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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