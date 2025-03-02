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Mirror: Де Брёйне может остаться в «Сити» при сокращении оклада с £ 375 тыс. до £ 150 тыс.

Mirror: Де Брёйне может остаться в «Сити» при сокращении оклада с £ 375 тыс. до £ 150 тыс.
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«Манчестер Сити» готов ещё на сезон продлить контракт с 33-летним атакующим полузащитником Кевином Де Брёйне, заканчивающийся грядущим летом. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, по новому трудовому соглашению бельгийскому футболисту придётся пойти на понижение заработной платы. На текущий момент Де Брёйне зарабатывает £ 375 тыс. в неделю. «Горожане» готовы предложить 33-летнему полузащитнику £ 150 тыс. в неделю, предусмотрев при этом солидные бонусы.

Де Брёйне выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2015 года. За этот период он принял участие в 410 матчах во всех турнирах, в которых забил 106 голов и сделал 174 результативные передачи.

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