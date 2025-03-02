Нападающий «Пари НН» Весино: Перейра — один из самых популярных уругвайцев, игравших в РПЛ

Новоиспечённый нападающий «Пари НН» Тьяго Весино заявил, что бывший игрок «Краснодара» Маурисио Перейра — один из самых популярных уругвайских футболистов, выступавших в Российской Премьер-Лиге.

— Каких уругвайских игроков, которые выступали в РПЛ раньше, ты знаешь?

— Абель Эрнандес, Маурисио Перейра — один из самых популярных. Он долгое время играл в «Краснодаре». Мне кажется, он тот уругваец, кто дольше всех играл в России. Есть и те, кто меньше времени тут провёл, но всё равно показали, какой уровень есть у нас — уругвайских футболистов. Это самое главное, — сказал Весино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Уругвайский футболист перешёл в «Пари НН» на правах аренды из «Велес Сарсфилд».