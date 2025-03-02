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Тренер «Атлетико» Симеоне оценил результативность Альвареса и сравнил его с Суаресом

Тренер «Атлетико» Симеоне оценил результативность Альвареса и сравнил его с Суаресом
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Атлетиком» Бильбао (1:0) оценил результативность нападающего команды Хулиана Альвареса, который стал автором единственного гола в матче.

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Альварес – 66'    

«Когда его трансфер состоялся, мы были очень рады, потому что это необычный игрок, такими же в своё время были Суарес и Вилья. Такие игроки обладают даром, они особенные. Мне нравится его скромность, то, как он работает, усиливает левый фланг или ждёт на скамейке выхода на поле», – приводит слова Симеоне Marca.

Альварес забил победный гол в матче 26-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (1:0), выйдя на замену на 59-й минуте. В нынешнем сезоне форвард провёл за мадридский клуб 40 игр во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами.

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