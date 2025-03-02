Бонгонда рассказал, что помогло «Спартаку» прибавить в игре в нынешнем сезоне

Крайний нападающий «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос об изменении игрового стиля красно-белых в нынешнем сезоне по сравнению с минувшим.

— Если говорить о стиле игры, как изменился «Спартак» по сравнению с прошлым сезоном?

— Возможно, я не большой мастер футбольной экспертизы. Но мы, на мой взгляд, не сильно изменили свой стиль. Появилось несколько новых футболистов, это помогло нам прибавить. Считаю, что основной причиной стало именно отношение к делу, наша командная ментальность, — приводит слова Бонгонда пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на три очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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Как появился «Спартак»: