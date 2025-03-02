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Йонуц Неделчяру: после второй итальянской лиги переход в «Акрон» — шаг вперёд

Йонуц Неделчяру: после второй итальянской лиги переход в «Акрон» — шаг вперёд
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Защитник «Акрона» и сборной Румынии Йонуц Неделчяру прокомментировал свой переход в тольяттинский клуб. С 2018 по 2020 год Неделчяру выступал за «Уфу».

— Почему ты решил перейти в «Акрон»?
— Я знаю РПЛ. Считаю, что это сильная лига. После второй итальянской лиги для меня этот переход — шаг вперёд, — сказал Неделчяру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 750 тыс.

9 марта «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

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