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Новичок «Пари НН» Весино: знаю, что Красную площадь охраняют много людей — хочу попасть

Новичок «Пари НН» Весино: знаю, что Красную площадь охраняют много людей — хочу попасть
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Новоиспечённый нападающий «Пари НН» Тьяго Весино сообщил о желании попасть на Красную площадь в Москве.

— Хочется узнавать Россию не только в футболе. Надеюсь, будет время узнать, как здесь живут люди, какой тут образ жизни. Хочется посетить побольше городов.

— Слышал про Красную площадь в Москве?
— Да, конечно! Её я видел только на фотографиях, но мне очень хочется туда попасть. Это очень красивое место, я знаю, что её охраняют очень много людей, — сказал Весино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, уругвайский футболист перешёл в «Пари НН» на правах аренды из «Велес Сарсфилд».

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