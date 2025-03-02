Фанаты «Бетиса» оскорбляли умственные способности Винисиуса во время игры с «Реалом»

Болельщики «Бетиса» скандировали оскорбления в адрес крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время очного матча команд в 26-м туре испанской Примеры (2:1).

Как отмечает Sport.es, фанатам «Бетиса» не понравилось, что бразильский футболист регулярно вступал в конфронтацию с игроками их команды. Также после того, как «сливочные» забили гол, Винисиус жестами показал трибунам счёт в игре. После одного из эпизодов недовольства нападающего «Реала» болельщики «Бетиса» начали скандировать: «Тупой! Тупой! Тупой!»

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса: