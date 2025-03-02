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Фанаты «Бетиса» оскорбляли умственные способности Винисиуса во время игры с «Реалом»

Фанаты «Бетиса» оскорбляли умственные способности Винисиуса во время игры с «Реалом»
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Болельщики «Бетиса» скандировали оскорбления в адрес крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время очного матча команд в 26-м туре испанской Примеры (2:1).

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Диас – 10'     1:1 Кардозо – 34'     2:1 Иско – 54'    

Как отмечает Sport.es, фанатам «Бетиса» не понравилось, что бразильский футболист регулярно вступал в конфронтацию с игроками их команды. Также после того, как «сливочные» забили гол, Винисиус жестами показал трибунам счёт в игре. После одного из эпизодов недовольства нападающего «Реала» болельщики «Бетиса» начали скандировать: «Тупой! Тупой! Тупой!»

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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