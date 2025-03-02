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ЖФК «Зенит» представил обновлённый состав своей команды

ЖФК «Зенит» представил обновлённый состав своей команды
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Женский футбольный клуб «Зенит» представил обновлённый состав команды на сезон-2025. Презентация прошла на «Газпром-Арене» во время перерыва в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА.

«Сезон стартует уже очень скоро. Мы всегда перед собой ставим самые высокие цели. Мы понимаем, что к матчам с нами соперницы будут подходить с особенным настроем. Тем не менее мы продолжаем придерживаться своих игровых принципов. Нам нужно оставаться спокойными и уверенными, независимо от того, что происходит в игре. И, конечно, наша цель — выигрывать матчи, показывать лучшие результаты и двигаться вперёд», — приводит слова главного тренера команды Ольги Порядиной пресс-служба клуба.

Новый сезон Суперлиги стартует уже в начале марта. Отметим, что женская команда «Зенита» выигрывала чемпионат России последние три года.

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