Аморим — об игроках «Манчестер Юнайтед»: они знают, что кому-то нужно уйти в конце сезона

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что некоторые футболисты покинут клуб летом.

«Мы можем поговорить об этом [уходе] в конце [сезона]. Нам предстоит сыграть много матчей. Но это ясно, и я думаю, что это не сложная ситуация, потому что в футболе все понимают это. Иногда ты остаёшься, иногда тебе нужно двигаться дальше.

Когда ты честен с кем-то, они могут это принять. Вначале это тяжело, но они поймут. Поэтому я довольно честен со своими игроками, и они уже знают, что бывает так, что им нужно уйти в конце сезона», — приводит слова Аморима ESPN.

После 27 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. В следующем туре подопечные Рубена Аморима сыграют с лондонским «Арсеналом». Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 67 очков.